Предприятие из ВКО обязали уплатить в бюджет более 6 млрд тенге

По протесту генерального прокурора газодобывающее предприятие из Восточно-Казахстанской области обязали уплатить в бюджет более шести миллиардов. Дело рассмотрели в Верховном суде, передаёт BaigeNews.kz.

"Недропользователь с 2015 по 2019 годы реализовывал и отправлял за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен. Не согласившись с решением фискального органа о доначислении налогов, компания оспорила уведомление в суде. Точку в споре поставил Верховный суд и по протесту генерального прокурора признал доначисление налогов и пени обоснованным", - сообщили в Генпрокуратуре.

Всего по ходатайствам и протестам прокуроров с начала года отменены и изменены 210 судебных актов по гражданским и административным делам, защищены интересы государства на сумму 14,9 миллиарда тенге.

По результатам проверок и анализов в социально-экономической сфере государству возмещено ещё 16 миллиардов тенге.

В совокупности органы прокуратуры обеспечили пополнение бюджета страны на 31 миллиард тенге, а также дополнительно вернули государству незаконно предоставленные и неиспользуемые земельные участки на 36 миллиардов тенге.