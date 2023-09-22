  • 24 Сентября, 16:32
  • BAIGENEWS
В Казахстане посчитали число иностранных туристов в летний сезон
На 35 миллионов тенге оштрафовали госслужащих в Казахстане
Неиспользуемые 2,9 миллиона гектаров возвращены государству в этом году
Казахстанца экстрадировали из Турции за хищение около 1 млрд тенге
900 миллионов тенге на малине. Схему хищения выявили в Жамбылской области
Как чемпиона мира Ризабека Айтмухана встретили на родине
10 лет колонии получила 22-летняя закладчица в Талдыкоргане
Пожар в школе Тараза: прыгнувшие с третьего этажа девушки-строители в реанимации
14-летний подросток упал с высоты в ЖК "Триумф Астаны"
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Предприятие из ВКО обязали уплатить в бюджет более 6 млрд тенге

22 Сентября, 16:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent 22 Сентября, 16:57
22 Сентября, 16:57
3217
Фото: Qazcontent

По протесту генерального прокурора газодобывающее предприятие из Восточно-Казахстанской области обязали уплатить в бюджет более шести миллиардов. Дело рассмотрели в Верховном суде, передаёт BaigeNews.kz.

"Недропользователь с 2015 по 2019 годы реализовывал и отправлял за рубеж газ по стоимости ниже мировых рыночных цен. Не согласившись с решением фискального органа о доначислении налогов, компания оспорила уведомление в суде. Точку в споре поставил Верховный суд и по протесту генерального прокурора признал доначисление налогов и пени обоснованным", - сообщили в Генпрокуратуре.

Всего по ходатайствам и протестам прокуроров с начала года отменены и изменены 210 судебных актов по гражданским и административным делам, защищены интересы государства на сумму 14,9 миллиарда тенге.

По результатам проверок и анализов в социально-экономической сфере государству возмещено ещё 16 миллиардов тенге.

В совокупности органы прокуратуры обеспечили пополнение бюджета страны на 31 миллиард тенге, а также дополнительно вернули государству незаконно предоставленные и неиспользуемые земельные участки на 36 миллиардов тенге.

Самое читаемое

Наверх