Предприниматели жалуются на работу системы госзакупок

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Казахстанские предприниматели жалуются на работу системы государственных закупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

С начала года в Минфин поступило свыше 20 тысяч обращений. Бизнесменов возмущают ошибки, которые допускают при проведении тендеров в сфере строительства, образования, транспорта и медицины. Об этом рассказал председатель Комитета внутреннего госаудита Ержан Мынжасаров.

Чтобы усилить контроль за бюджетными тратами, госучреждения переведут на электронный аудит финансовой отчётности. Его уже тестируют в трёх министерствах. Это позволяет отслеживать все расходные операции.