Предприниматели Астаны пожаловались на незаконные проверки школьных столовых

Бракеражные комиссии проверяют школьные столовые по два раза в день, а департамент по обеспечению качества в сфере образования Астаны, который в принципе не имеет полномочий проверять сферу питания, досконально осматривает пищеблоки. Возмущённые предприниматели грозятся передать факты о незаконных ревизиях в Антикоррупционную службу и прокуратуру, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Советник президента Ассоциации розничной торговли и общественного питания Марина Лаптева подчеркнула, что школьные столовые вправе проверять только две организации: бракеражная комиссия один раз в неделю и межведомственная экспертная группа - один раз в месяц.

"У нас в школьные столовые сейчас приходят все. Заходят блогеры, родители. Есть родители, которые вообще не относятся к этой школе, они всё равно заходят, снимают ролики без какого-то контекста. Бракеражная комиссия должна ходить один раз в неделю, но не утром и вечером. Итак везде камеры. Любой родитель может зайти в кабинет директора и онлайн посмотреть, что происходит в пищеблоке. Повара не готовы к такому чрезмерному вниманию. Они не медиа персоны", - сказала Лаптева.

По её словам, проверяют не только на наличие запрещённой продукции, чистоту и правильную сервировку. Члены комиссии, не имеющие санитарных книжек, заходят в пищеблок, заглядывают в кастрюли.

Также в школьные столовые приходят комиссии из департамента по обеспечению качества в сфере образования Астаны, которые вообще не имеют права проверять. У них есть право контролировать только качество оказания образовательных услуг в соответствии с подготовкой к началу учебного года. Никакого отношения к поставщикам школьного питания они не имеют.

Эксперт считает, что из-за этих незаконных проверок сфера школьного питания часто подвергается критике.

"Участились вбросы негативной информации в СМИ. Большинство из них не подтверждается. Мы все видели ролик с деревянной котлетой, где написано: "В школах Астаны такое бесплатное питание". Информация не подтвердилась, а репутация добросовестных поставщиков пострадала. Или история в Павлодаре, где живого червяка нашли в каше. Он не мог быть живым, потому что эта еда варится. Скорее всего старшеклассник пошутил, и это всё полетело по республике. При этом проверка СЭС в этой школе проведена. Нарушений не выявлено", - отметила специалист.

Замначальника Управления образования Астаны Серик Адылбаев отметил, что во всём описанном действительно есть признаки неправомерного вмешательства в деятельность предпринимателей. Он добавил, что подробнее изучит факты и разберётся в ситуации. Адылбаев подчеркнул, что контроль питания в школьных столовых необходим.