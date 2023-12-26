Предельные цены на автогаз утвердили в Казахстане
Сегодня, 12:08
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Сегодня, 12:08Сегодня, 12:08
162Фото: baigenews.kz
В Казахстане утвердили предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории республики, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно приказу министра энергетики от 22 декабря 2023 года, предельная розничная цена с НДС за один литр составит:
- В Астане – 76 тенге;
- В Алматы – 81 тенге;
- В Шымкенте – 64 тенге;
- В Алматинской область, Северо-Казахстанской областях – 81 тенге;
- В Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях – 54 тенге;
- В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях – 76 тенге;
- В Жамбылской области – 71 тенге;
- В Западно–Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской областях – 64 тенге;
- В Павлодарской области – 74 тенге.
- В Абайской области, а также в Жетысу и Улытау – 76 тенге.
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