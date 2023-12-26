Предельные цены на автогаз утвердили в Казахстане

В Казахстане утвердили предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа в рамках плана поставки на внутренний рынок вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории республики, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно приказу министра энергетики от 22 декабря 2023 года, предельная розничная цена с НДС за один литр составит: