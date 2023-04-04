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Предельные розничные цены на ГСМ повысят в Казахстане с 12 апреля
В Казахстане предельные розничные цены на ГСМ повысят с 12 апреля. Проект соответствующего приказа опубликован на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz.
Согласно вносимым изменениям, повысится предельная розничная стоимость:
- бензина марки Аи-80 – до 89 тенге за литр;
- бензина марки Аи-92 и Аи-93 – до 205 тенге за литр;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) – до 450 тенге за литр. Ппри предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объёме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане, в объёме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.
Публичное обсуждение документа продлится до 7 апреля, а c 12 апреля он вводится в действие.
Глава Минэнерго Болат Акчулаков пояснил, что предельную стоимость ГСМ нужно повысить для снижения ценовой разницы между Казахстаном и соседними странами. Несмотря на рост объёмов внутреннего производства, Казахстан продолжает сталкиваться с дефицитом ГСМ. Основными факторами постоянно растущих объёмов потребления являются транзитный автотранспорт, а также "серый" экспорт в соседние страны, сказал министр.
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