Низкие цены, или как Казахстан "кормит" экономики других стран дешевым топливом

Фото: СЦК РК

Казахстан своим дешёвым топливом фактически субсидирует экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

Акчулаков отметил, что после модернизации трёх нефтеперерабатывающих заводов их производственная мощность увеличилась на три миллиона тонн и достигла почти 17 миллионов тонн в год.

"За последние пять лет мы увеличили производство бензина почти на 70 процентов, а дизельного топлива – на 30 процентов. При этом, в прошлом году несмотря на рекордный объем выработки дизтоплива – 5,2 миллиона тонн, мы ощутили нехватку в некоторых регионах страны. Возникший дефицит в объеме порядка 350 тысяч тонн нам пришлось перекрывать за счёт дорогого импортного топлива. Между тем потребление основными отраслями экономики, такими как ГМК и железная дорога, оставалось на прежнем уровне", - сказал спикер.

По его словам, основными факторами постоянно растущих объёмов потребления являются: транзитный автотранспорт, а также "серый" экспорт в соседние страны.

"По самым скромным подсчётам, в прошлом году на долю транзитного транспорта пришлось около 150 тысяч тонн дизтоплива. Ещё порядка 200 тысяч тонн горючего было вывезено "серым" экспортом. Причина тому – значительная разница в цене. Казахстан входит в список стран с самыми низкими ценами на ГСМ. Например, в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже на 45 процентов. А в Кыргызстане цена выше на 64 процента и составляет 390 тенге/литр, в Узбекистане оно дороже в два раза – 480 тенге/литр (101 процентов). Маржа от перепродажи казахстанского дизтоплива за границу составляет от 50% до 120% и более, суммарно доходит до $140 миллионов в год", - добавил Акчулаков.

Спикер сообщил, что ситуация в сопредельных странах оказывает значительное влияние на внутренний рынок Казахстана. К примеру, в марте прошлого года розничные цены на дизельное топливо РФ снизились до уровня цен РК.

"В результате на приграничных с Россией АЗС существенно снизились продажи топлива, поскольку пропала заинтересованность в вывозе ГСМ из Казахстана. Но буквально через месяц пошел резкий рост розничных цен в соседних странах и, как следствие, уже осенью, несмотря на увеличение производства ДТ, мы снова столкнулись с острой нехваткой топлива. В этом году диспаритет цен сохраняется. Как итог, в марте текущего года мы видим рост потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15 процентов", - сказал он.

По его словам, в такой ситуации казахстанский дизель будет однозначно "утекать" в другие страны в ещё больших объёмах. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тысяч тонн.