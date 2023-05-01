"Празднуем Наурыз, Айт и Рождество". Как казахстанцы живут в интернациональных браках

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Первого мая отмечается День единства народа Казахстана. Сегодня межнациональное согласие в Казахстане - это не просто слова, а уникальное достояние. Казахстанцы, вне зависимости от вероисповедания и религиозных взглядов, отмечают и Пасху, и Ораза айт, готовят праздничный стол на Наурыз. Но и это ещё не всё. В стране заключено немало межнациональных браков и корреспондент BaigeNews.kz поговорил с казахстанцами разных национальностей, создавших семьи.

Наиболее свежая статистика о межнациональных браках в Казахстане, находящаяся в открытом доступе, датируется 2021 годом. Тогда представители разных национальностей создали более 22 тысяч семей, что составляет 16% от общего числа зарегистрированных в том году семейных союзов.

Выступая на 32-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что жители Казахстана, вне зависимости от национальности, являются одной семьёй, а межэтническое согласие и уважение к другим культурам — это не просто наше главное сокровище, но и один из брендов страны. И действительно, сегодня для казахстанцев слова о единстве в многообразии — не громкие слова, а характеристика обычной жизни.

По статистике, спутника или спутницу жизни другой национальности чаще других выбирают русские, казахи, украинцы, немцы, татары и узбеки. Но и представители других национальностей, живущие в Казахстане, создают интернациональные семьи.

Врач-нейрохирург отделения сосудистой нейрохирургии ГКБ №7 Алматы Евгений Жуков со своей будущей супругой Сон Хи познакомился во время учебы в КазНМУ имени Асфендиярова, они учились на одном потоке лечебного факультета и хорошо общались. Сразу после окончания университета Евгений и Сон Хи начали строить отношения и спустя год - поженились. Сейчас в их семье двое прекрасных детей, сын и дочь.

"Медицинский университет не только объединил нас, но и окружил нас общими с супругой друзьями, которых мы знаем на протяжении вот уже почти 20 лет. Родители отнеслись с пониманием, для них главным были наши отношения", - рассказал Евгений Жуков.

Свадьба была проведена с учётом как русских так и корейских традиций. В совместной жизни интернациональная семья также соблюдает традиции обеих национальностей — и русские, и корейские.

"По корейским традициям деткам делали асянди, когда им исполнился один год. Касательно русских традиций у нас всё просто, ведь большинство русских традиций и праздников напрямую связаны с православной христианской верой, а так как мы с супругой одного вероисповедания, то соответственно, и традиции с обычаями одинаковые. Главное - уметь находить компромиссы и уважать культуру обоих народов. Мы вместе 13 лет, из них 12 лет в браке", - признался Евгений Жуков.

Константин Ли и Гульмарал Сулейманова живут в счастливом интернациональном браке уже пять лет. Познакомились они в городской клинической больнице №7. Константин работал там врачом-нейрохирургом, а Гульмарал пришла туда же резидентом-нейрохирургом. Когда молодые решили объявить родителям о своих намерениях создать семью, то они, конечно, волновались. Впрочем, как волнуются любые молодые пары, сообщающие родителям столь важные новости.

"Наши родители отнеслись с пониманием. Они сказали, что главное, чтобы молодые были счастливы", - сказала Гульмарал Сулейманова.

Свадьбу решили сыграть по всем традициям как казахского, так и корейского народов. И здесь молодожёнам не пришлось открывать для себя новый мир, ведь оба они знали традиции народов друг друга.

"Мужу, конечно, в этом плане было легче, так как он кореец из Шымкента и знал практически все традиции нашего народа (улыбается). Но и я до замужества очень интересовалась корейской культурой. Может быть, повлияли дорамы, а может подсознательно чувствовала, что будущий муж будет корейцем. Поэтому, я тоже быстро привыкла. К счастью, у нас многонациональная страна, и мы, казахстанцы, с уважением относимся к традициям каждой национальности", - сказала Гульмарал Сулейманова.

Перед самой свадьбой, как и положено по казахским традициям, был проведен кыз узату - проводы невесты по казахским традициям.

"Муж отдал за меня калын мал, как положено. По традициям это откупная, которую дарят родителям невесты сторона жениха, либо в денежном эквиваленте, либо в виде подарков, каждый смотрит по своим возможностям", - сказала Сулейманова.

Свадьба, в свою очередь, была современной. Сейчас у супружеской пары уже двое детей. И родители с пелёнок знакомят их с традициями казахского и корейского народов. Спустя 40 дней после рождения деткам делали обряд кыркынан шыгару в торжественной обстановке, а когда им исполнился год, отмечали его по корейским традициям, ведь наступление этого возраста (асянди) — один из самых важный праздников в жизни для корейцев, его отмечают торжественно.

Супруги признаются, что одним из плюсов межнационального брака является увеличение как минимум в два раза семейных праздников.