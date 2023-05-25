Правительство выделит из резерва 623 млн тенге на покупку современной противопожарной техники

Возникновение крупных лесных пожаров на территории Казахстана становится всё более значимой и актуальной проблемой. Учитывая непредсказуемый природный характер и опыт прошлых лет, в правительстве решили усилить меры по обеспечению противопожарной защиты граждан и имущества перед наступающим пожароопасным периодом. Кабмин выделит из резерва средства на закуп техники для борьбы с природными пожарами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

"Согласно новому постановлению, из резерва правительства будет выделено свыше 623 миллиона тенге на приобретение 26 новых водосливных устройств на внешней подвеске для вертолётов, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они будут задействоваться как в периферии городов, так и в удалённых, труднодоступных районах республики. С помощью дополнительных устройств, способных производить забор пяти тонн воды за 10-15 секунд и слив за шесть секунд, авиация сможет оперативно покрывать огнегасящей жидкостью большие территории лесной местности", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, авиапарк спасателей пополняется доказавшими свою эффективность вертолетами МИ-8, адаптированными к выполнению задач МЧС: пожаротушению, эвакуации населения из опасных зон и т.д.

В целом указанные меры позволят значительно повысить оперативные возможности специальных служб при борьбе с природными пожарами.