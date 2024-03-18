Правительство приступило к реализации масштабных инфраструктурных инициатив Главы государства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по улучшению качества жизни в стране, озвученных на третьем заседании Национального курултая "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс" 15 марта 2924 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Для решения поставленной задачи по обеспечению граждан жильем правительством планируется 4-х кратное увеличение объемов ввода арендного жилья с правом выкупа для очередников, в том числе социально уязвимых слоев населения.

"Для этого будет выделено дополнительно 272 млрд тенге. Совместно с Отбасы банком по поручению Главы государства будет запущена новая льготная программа с выделением ипотечных займов на сумму 300 млрд тенге.



В новой программе смогут принять участие работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов, в том числе очередники на жилье без требований к накоплениям", - говорится в сообщении.

В первый год за счет новой программы планируется дополнительно обеспечить жильем 12 тыс. нуждающихся семей.



В целом в этом году будут построены рекордные 18 млн кв. м жилья с созданием дополнительных новых рабочих мест, что на 2,5 млн кв. м больше ранее запланированных годовых показателей.

По вопросу ремонта и модернизации инфраструктуры ЖКХ Президентом поручено отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тыс. км инженерных сетей. На эти цели будет привлечено 650 млрд тенге инвестиций.

"В части развития дорожной сети страны. Для охвата работами, обозначенных Президентом 12 тыс. км автомобильных дорог, Правительством помимо текущих работ дополнительно запланирован ремонт и строительство 2,5 тыс. км дорог. На эти цели будет направлено порядка 1 трлн тенге инвестиций.



Это позволит повысить долю республиканских дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 93%, а также создать 24 тыс. дополнительных рабочих места", - отметили в пресс-службе.

В целях увеличения уровня газификации населенных пунктов главой государства поставлена задача модернизировать не менее 1,7 тыс. км сетей. Это обеспечит доступ более 300 тыс. граждан к голубому топливу.

"В этой связи правительством в текущем году будут газифицированы 87 населенных пунктов вместо 46 запланированных.



Таким образом, ускоренными мерами дополнительно будет газифицирован 41 населенный пункт с населением более 63 тыс. человек, то есть охват увеличен практически в 2 раза. На эти цели будет направлено 195 млрд тенге", - отметили в кабмине.

Премьер-министр поручил в срок до 1 апреля т.г. представить графики финансирования проектов с дальнейшим ежедневным контролем своевременной реализации.

"Мы должны обеспечить своевременную реализацию масштабных инфраструктурных инициатив Президента. Поручаю каждому министру и акиму, руководству нацкомпаний на ежедневной основе контролировать работу. Жители должны ощутить реальные изменения. Полная отдача и результат станет показателем нашей эффективности", — подчеркнул Олжас Бектенов.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил запустить в Казахстане новую жилищную программу, с ориентиром на жителей сел и районных центров.