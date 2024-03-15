Токаев предложил запустить новую жилищную программу для жителей сел и райцентров

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил запустить в Казахстане новую жилищную программу, с ориентиром на жителей сел и районных центров, передаёт BaigeNews.kz.

"На заседаниях Национального курултая мы задаем новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сфере. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны. Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан.



Поэтому нужно всегда искать новые точки роста экономики. Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект. С этой целью поручаю Правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы", - сказал Токаев на Национальном курултае.

Прежде всего, предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей. Это позволит улучшить качество и надежность коммунальных услуг для граждан и бизнеса.