Токаев предложил запустить новую жилищную программу для жителей сел и райцентров
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил запустить в Казахстане новую жилищную программу, с ориентиром на жителей сел и районных центров, передаёт BaigeNews.kz.
"На заседаниях Национального курултая мы задаем новые ориентиры в культурно-гуманитарной и идеологической сфере. Это крайне важно для укрепления национальной идентичности и динамичного развития нашей страны. Но главной целью проводимых преобразований являются улучшение качества жизни и создание широких возможностей для реализации потенциала всех граждан.
Поэтому нужно всегда искать новые точки роста экономики. Нам необходимы проекты, которые дадут серьезный мультипликативный эффект. С этой целью поручаю Правительству реализовать в текущем году четыре масштабные инфраструктурные инициативы", - сказал Токаев на Национальном курултае.
Прежде всего, предстоит полностью отремонтировать 55 действующих теплоисточников и модернизировать не менее 6,5 тысячи километров инженерных сетей. Это позволит улучшить качество и надежность коммунальных услуг для граждан и бизнеса.
"Еще одной ключевой составляющей высокого качества жизни людей является наличие собственного жилья. С 1 марта начата реализация ипотечной программы "Отау", которая сейчас пользуется большим спросом. В дополнение необходимо запустить новую жилищную программу, в том числе для жителей сел и районных центров. При этом для социально уязвимых категорий ставка по займу не должна превышать 7 процентов. Наряду с этим поручаю Правительству кратно нарастить объемы предоставляемого арендного жилья с правом выкупа.
Внедрение новой льготной ипотеки и масштабное строительство арендного жилья оживят строительный сектор, в котором добросовестно трудятся сотни тысяч наших сограждан, и, главное, поможет многим нуждающимся приобрести жилье", - подчеркнул президент.
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