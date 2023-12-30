Правильное воспитание и порядочность: лучших сотрудников 2023 года назвал Антикор

нтикоррупционная служба провела внутренний конкурс на звание лучших сотрудников Агентства по противодействию коррупции по итогам 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

После региональных отборов на звание лучших претендовали 78 человек.

Конкурс проводился по пяти номинациям, в которых отбирались отличившиеся офицеры по линиям превенции, следственно-оперативного блока и организационно-административного направления.

Учитывались результаты работы, соблюдение трудовой дисциплины, морально-деловые качества, отношения в коллективе, спортивная подготовка.

Победителей в номинациях памятными статуэтками и грамотами наградил председатель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали. Особо отличившиеся сотрудники представлены к досрочным званиям.

Основным требованием к сотрудникам Антикора, помимо профессиональных навыков, являются честность, справедливость и порядочность. Эти качества прививаются с детства. Особую роль в воспитании таких сотрудников играют родители.

"Правильное воспитание родителей играют важную роль в формировании характера у сотрудников, моральных ценностей и стремления к служению обществу. Каждый сотрудник ежедневно исполняет нелегкую и ответственную работу, посвящая свою жизнь защите и безопасности нашего общества. Сталкивается с различными вызовами, рискует своей жизнью и здоровьем. Поэтому для сотрудников важна гордость родителей за их службу и понимание того, что они делают, что будет вдохновлять их на дальнейшие достижения и мотивировать продолжать служить с честью и достоинством", — сказал Асхат Жумагали.

Председатель Агентства лично поблагодарил за воспитание родителей сотрудников — участников конкурса и направил каждой семье именные благодарственные письма.

Ключевой фактор кадровой политики Агентства — соблюдение принципа меритократии. Сотрудники выдвигаются по службе с учетом профессиональных, деловых и личностных качеств и конкретных результатов служебной деятельности.

Каждый кандидат проходит тщательную проверку службой собственной безопасности.

Вместе с тем, потенциальные кандидаты на вышестоящие должности проходят через открытый конкурсный отбор. Всего за 2023 год на руководящие должности назначены 128 сотрудников.

Кроме того, в целях планового перемещения, повышения квалификации и более эффективного использования профессионального потенциала в интересах службы проводится ротация руководящего состава региональных департаментов Антикора.

Для обратной связи с населением первые руководители территориальных подразделений ведут личные страницы в социальной сети Facebook.

Также, ежегодно Агентство набирает слушателей в Академию правоохранительных органов для дальнейшей работы в антикоррупционной службе.

В настоящее время 96 выпускников трудоустроены на офицерские должности в региональные подразделения, еще 50 слушателей начали полугодовое обучение.

Действующая система набора позволяет любому честному, порядочному, обладающему соответствующей квалификацией и знаниями, вступить в ряды Агентства и привнести свой вклад в общее дело борьбы с коррупцией.