Права более 30 тысяч предпринимателей защитил Антикор

С момента запуска проекта "Бизнеске жол" по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

В рамках проекта особое внимание уделяется устранению системных барьеров для бизнеса. Наибольшее их количество выявлены в сферах земельных отношений, налогообложения, госзакупок и подключения к объектам инфраструктуры.

"К примеру, в Актюбинской области монополист АО "Aqtobe su-energy group" требовал от предпринимателей заключить договор на совместную эксплуатацию своих электроустановок. В результате, 45 предпринимателей должны были ежемесячно платить по 50 тыс. тенге (общая сумма 2,2 млн тг.).



За счет бизнеса монополист хотел отремонтировать свои электросети. В случае неисполнения его требований подача электроэнергии была бы прекращена.



По рекомендации Департамента по Актюбинской области необоснованные обязательства исключены", - говорится в сообщении.

В отдельных случаях действия должностных лиц влекут уголовные правонарушения, в таких случаях принимаются меры уголовно-правового характера.