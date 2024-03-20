Права более 30 тысяч предпринимателей защитил Антикор
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С момента запуска проекта "Бизнеске жол" по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
В рамках проекта особое внимание уделяется устранению системных барьеров для бизнеса. Наибольшее их количество выявлены в сферах земельных отношений, налогообложения, госзакупок и подключения к объектам инфраструктуры.
"К примеру, в Актюбинской области монополист АО "Aqtobe su-energy group" требовал от предпринимателей заключить договор на совместную эксплуатацию своих электроустановок. В результате, 45 предпринимателей должны были ежемесячно платить по 50 тыс. тенге (общая сумма 2,2 млн тг.).
За счет бизнеса монополист хотел отремонтировать свои электросети. В случае неисполнения его требований подача электроэнергии была бы прекращена.
По рекомендации Департамента по Актюбинской области необоснованные обязательства исключены", - говорится в сообщении.
В отдельных случаях действия должностных лиц влекут уголовные правонарушения, в таких случаях принимаются меры уголовно-правового характера.
"Агентством в рамках работы по защите бизнеса изобличён руководитель отдела аудита управления по администрированию косвенных налогов ДГД по г.Астане, который требовал взятку в сумме 3,6 млн тенге от предпринимателя за принятие положительного решения по возврату НДС в сумме 36 млн тенге.
После получения денег он был задержан с поличным и с санкции суда заключен под стражу в соответствии со ст.147 УПК РК. Итоговая оценка его действиям будет дана судом", - отметили в ведомстве.
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