  • 20 Марта, 16:42
  • BAIGENEWS

Права более 30 тысяч предпринимателей защитил Антикор

Сегодня, 16:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30
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Фото: baigenews.kz

С момента запуска проекта "Бизнеске жол" по рекомендациям Антикоррупционной службы разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателям,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

В рамках проекта особое внимание уделяется устранению системных барьеров для бизнеса. Наибольшее их количество выявлены в сферах земельных отношений, налогообложения, госзакупок и подключения к объектам инфраструктуры.

"К примеру, в Актюбинской области монополист АО "Aqtobe su-energy group" требовал от предпринимателей заключить договор на совместную эксплуатацию своих электроустановок. В результате, 45 предпринимателей должны были ежемесячно платить по 50 тыс. тенге (общая сумма 2,2 млн тг.).

За счет бизнеса монополист хотел отремонтировать свои электросети. В случае неисполнения его требований подача электроэнергии была бы прекращена.

По рекомендации Департамента по Актюбинской области необоснованные обязательства исключены", - говорится в сообщении.

В отдельных случаях действия должностных лиц влекут уголовные правонарушения, в таких случаях принимаются меры уголовно-правового характера.

"Агентством в рамках работы по защите бизнеса изобличён руководитель отдела аудита управления по администрированию косвенных налогов ДГД по г.Астане, который требовал взятку в сумме 3,6 млн тенге от предпринимателя за принятие положительного решения по возврату НДС в сумме 36 млн тенге.

После получения денег он был задержан с поличным и с санкции суда заключен под стражу в соответствии со ст.147 УПК РК. Итоговая оценка его действиям будет дана судом", - отметили в ведомстве.

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