Пожилая женщина перечислила турфирме-однодневке 6 млн тенге в Карагандинской области
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Как минимум трое любителей путешествий стали жертвами аферистки из Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что в полицию обратилась 62-летняя жительница Темиртау.
Женщина сообщила, что планировала совершить путешествие вместе с семьёй и нашла туристическое агентство. Его представительница предложила выгодную цену.
Заявительница выяснила, что оно существует только виртуально, а юридически не зарегистрировано, только после того, как перечислила на его счёт шесть миллионов тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – 38-летнюю жительницу города.
"Она дала признательные показания, пояснив, что специально организовала фирму-однодневку по продаже несуществующих турпутёвок, чтобы вводить в заблуждение наивных граждан", - сообщили в полиции.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество” полицейские установили причастность подозреваемой ещё к двум аналогичным преступлениям. В первом случае сумма ущерба составила три миллиона тенге, во втором – три миллиона 250 тысяч тенге. Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания.
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