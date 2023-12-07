Пожилая женщина перечислила турфирме-однодневке 6 млн тенге в Карагандинской области

Как минимум трое любителей путешествий стали жертвами аферистки из Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что в полицию обратилась 62-летняя жительница Темиртау.

Женщина сообщила, что планировала совершить путешествие вместе с семьёй и нашла туристическое агентство. Его представительница предложила выгодную цену.

Заявительница выяснила, что оно существует только виртуально, а юридически не зарегистрировано, только после того, как перечислила на его счёт шесть миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – 38-летнюю жительницу города.

"Она дала признательные показания, пояснив, что специально организовала фирму-однодневку по продаже несуществующих турпутёвок, чтобы вводить в заблуждение наивных граждан", - сообщили в полиции.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования по статье 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество” полицейские установили причастность подозреваемой ещё к двум аналогичным преступлениям. В первом случае сумма ущерба составила три миллиона тенге, во втором – три миллиона 250 тысяч тенге. Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания.