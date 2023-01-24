Пожарным и спасателям увеличат зарплату с марта 2023 года — Ильин

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Зарплата пожарным повысят в марте, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания правительства РК.

"За январь наши сотрудники будут получать в феврале, но, я думаю, что февраль и январь ещё получат по-старому, а в середине марта уже должны произвести первый расчёт с учётом поступления денег из республиканского бюджета. На совещании буквально неделю назад мы как раз озвучивали всем начальникам департаментов, служб пожаротушения, чтобы они довели до наших сотрудников, какая категория, какое повышение будет, какой процент", — ответил Юрий Ильин.

Он уточнил, что размер окладов будет зависеть от категорий сотрудников.

"Первоначально, первое низовое звено — начало службы, они получают около 110 тысяч тенге. Мы просчитали, будет около 180 тысяч тенге. Ни министры, ни заместители, ни председатели комитетов не получат повышения зарплаты. Руководящий состав служб пожаротушения и департаментов, к сегодняшним должностным окладам повышение будет до 20 процентов, не более. Мы делаем упор на низовое звено наших сотрудников", — отметил Юрий Ильин.