Пожарные оперативно ликвидировали огонь в нацпарке Алматинской области

Фото: ДЧС Алматинской области

Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали загорание в нацпарке "Көлсай көлдері", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области

24 июня 2023 года в 22:10 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в одном из кварталов Колсай колдеры Кегенского района Алматинской области произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 гектара.

"Оперативное прибытие на место позволило установить, что происходит тление низовой части леса на предварительной площади. Предварительная причина возгорания – удар молнии. В тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники Департамента по ЧС, Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері", лесного хозяйства, пограничного отдела "Жаланаш", пожарных постов МИО, Акимата Кегенского района, районного отдела полиции, медицинской службы, ветеринарного отдела. Общими усилиями возникшее загорание на площади 0,08 га было в 7:53 локализовано и в 11-45 часов оперативно ликвидировано", — сообщили в ДЧС.

Для окарауливания в соответствии с компетенцией на месте остались 11 работников лесхоза.

Тушение производилось с помощью ранцевых лесных опрыскивателей, а также проводилось окапывание кромки пожара для предотвращения распространения огня.