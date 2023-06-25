- Пожарные оперативно ликвидировали огонь в нацпарке Алматинской области 17:46 118
- Канада начала расследование гибели батискафа "Титан" 17:19 241
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 16:47 388
- Меры по сдерживанию цен обсудили в Кызылординской области 16:15 319
- Легкомоторный спортивный самолёт разбился в Подмосковье 15:49 450
- Новый приграничный район появится в области Абай 15:19 377
- Космонавт Роскосмоса провела массовую зарядку в честь 130-летия Новосибирска 14:53 374
- Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за седьмой бой в UFC 14:07 539
- Массовое празднование однополых свадеб устроили в Мехико 13:16 556
- 150 гектаров камыша тушат в Алматинской области 12:52 446
- Уникальную операцию больной раком поджелудочной железы провели в Казахстане 12:29 698
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 11:53 510
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 11:49 768
- В нескольких регионах Чили ввели режим ЧС из-за наводнений 11:22 432
- Заболеваемость корью растёт в Костанайской области 10:51 493
- Жалгас Жумагулов вошел в историю UFC после своего поражения 10:17 1881
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 09:46 801
- Молодёжь, мы ищем таланты: награды для молодых писателей и поэтов 09:18 454
- Ситуация в России и конец мятежа: дело против Пригожина будет прекращено 08:43 2946
- Меньше находиться на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям Алматы и Астаны 08:19 2077
- Ребёнок пропал во время семейного пикника в горах 07:53 1340
- Состояние реки Шынгырлау в ЗКО вызывает опасения экологов 07:28 543
- Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции 06:02 1172
- В Кызылординской области археологи раскопали мавзолей и медресе в форме 8-гранника 05:43 1015
- Почему жители окраин городов стареют быстрее 04:17 939
- Лебеди-наркоманы атакуют маковые поля Словакии 03:35 968
- Жалгас Жумагулов потерпел поражение в последнем бою по контракту с UFC 02:10 749
- Глава государства контролирует ситуацию в стране из-за обострения обстановки в России 01:00 830
- Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении 00:36 1965
- Казахстанские новорождённые получили подарки в честь Олимпийского дня 24.06.2023 1348
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 960
- Центр первой медпомощи для паломников открылся в Мекке 24.06.2023 639
- Мэр Москвы объявил понедельник нерабочим днём 24.06.2023 851
- Абылайхан Жубаназар завоевал бронзу Grand Slam по дзюдо в Монголии 24.06.2023 1108
- В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа 24.06.2023 3975
- Бублик сенсационно пробился в финал турнира в Халле 24.06.2023 811
- Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения 24.06.2023 1175
- Шквал и дожди с грозами обещают казахстанцам в воскресенье 24.06.2023 743
- Закончились прямые билеты из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси 24.06.2023 1721
- Состояние реки Шынгырлау в ЗКО беспокоит экологов 24.06.2023 762
- Cборная Казахстана по футболу сыграла исторический матч в Белфасте 24.06.2023 915
- Ситуация в России: в Воронеже горит нефтебаза 24.06.2023 1979
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1346
- 40 гастарбайтеров в Алматы выдворили за пределы Казахстана 24.06.2023 801
- Две улицы в Астане перекрыли из-за ремонта 24.06.2023 756
- Путин созвонился с Лукашенко из-за ситуации с мятежом в России 24.06.2023 1379
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 819
- Житель Атырау натравил на людей собаку бойцовской породы 24.06.2023 1250
- Ситуация в России: Путин выступил с заявлением 24.06.2023 14756
- Криминал, шприцы и высокое напряжение: как выживают в трущобах Астаны 24.06.2023 1431
- Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли в Шымкенте 24.06.2023 1420
- Вооружённый мятеж в России: режим контртеррористической операции введен в Москве и трёх областях РФ 24.06.2023 3949
- Три года без автобуса: Почему рейс из Караганды в Астану так и не запустили 24.06.2023 880
- Успеть до зимы: аким Павлодарской области побывал на Экибастузской ТЭЦ 24.06.2023 754
- Смертность от COVID-19 в мире снизилась на 58% — ВОЗ 24.06.2023 790
- Недовесов выиграл первый титул в 2023 году 24.06.2023 757
- Посольство РК в России обратилось к казахстанцам 24.06.2023 1442
- Жалгас Жумагулов провёл дуэль взглядов с Джошуа Ваном 24.06.2023 992
- Казахстанец сенсационно победил легендарного "Рыжего Тарзана" 24.06.2023 1919
- В России заявили о попытке военного мятежа 24.06.2023 2175
- Димашу вручили медаль в Малайзии 24.06.2023 1519
- Казахстанский школьник занял второе место на фестивале в Италии 24.06.2023 1544
- Ревизия в банке выявила хищение около 120 млн тенге в ЗКО 24.06.2023 4414
- Туристы завалили мусором побережье Балхаша 24.06.2023 907
- Массовый забег по лестнице до плотины "Медеу" пройдёт в Алматы 24.06.2023 948
- Приговор по делу о хищении при строительстве дамбы вынесли в Костанае 24.06.2023 938
- Германия открывает двери для квалифицированных мигрантов 24.06.2023 973
- Смертельный прыжок: смягчён приговор инструктору роуп-джампинга в Караганде 24.06.2023 1178
- На турецком курорте вспыхнул лесной пожар 24.06.2023 980
- Казахстан вводит ограничения на вывоз скота 23.06.2023 863
- Две женщины погибли в страшной аварии в Алматинской области 23.06.2023 1300
- МОК официально отозвал признание IBA 23.06.2023 757
- Продовольственная ярмарка открылась в Астане 23.06.2023 964
- Директор школы собирала деньги на заполнение аттестатов в ЗКО 23.06.2023 1252
- Рекордные призовые получил Александр Бублик за выход в полуфинал турнира в Германии 23.06.2023 931
- Самый высокий полицейский страны работает в Караганде 23.06.2023 1087
- Лучшего сельского акима определили в Казахстане 23.06.2023 968
- Национальную идентичность и вопросы воспитания молодёжи обсудили в области Абай 23.06.2023 912
- ЧП на детской площадке в Караганде: начались проверки дворов города 23.06.2023 1058
- Приговор вайнерам и организаторам финпирамиды Mudarabah Capital вынесли в Алматы 23.06.2023 956
- LOADING...
Пожарные оперативно ликвидировали огонь в нацпарке Алматинской области
Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали загорание в нацпарке "Көлсай көлдері", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области
24 июня 2023 года в 22:10 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в одном из кварталов Колсай колдеры Кегенского района Алматинской области произошло загорание низовой части леса, на предварительной площади 0,08 гектара.
"Оперативное прибытие на место позволило установить, что происходит тление низовой части леса на предварительной площади. Предварительная причина возгорания – удар молнии. В тушении были задействованы 128 человек, 23 единицы техники Департамента по ЧС, Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері", лесного хозяйства, пограничного отдела "Жаланаш", пожарных постов МИО, Акимата Кегенского района, районного отдела полиции, медицинской службы, ветеринарного отдела. Общими усилиями возникшее загорание на площади 0,08 га было в 7:53 локализовано и в 11-45 часов оперативно ликвидировано", — сообщили в ДЧС.
Для окарауливания в соответствии с компетенцией на месте остались 11 работников лесхоза.
Тушение производилось с помощью ранцевых лесных опрыскивателей, а также проводилось окапывание кромки пожара для предотвращения распространения огня.
-
Trend news
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 16:47 329
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 11:49 733
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 09:46 790
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 4928
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1021
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20213
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 1853
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 13124
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3226
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 9855
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1582
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 2434
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2144
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2076
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 1932
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 1942
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2125
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1797
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2280
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 25712
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1533
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 1980
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 1880
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2071
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1859
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2097
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1740
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2658
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10390
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28438
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1722
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1811
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2044
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7308
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2004
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2672
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 34391
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5813
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2482
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4384
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2104
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2846
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3588
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2099
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2274
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2039
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2460
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10114
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2200
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7860
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3623
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3338
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2713
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2234
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3450
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3297
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3766
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4729
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2876
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2784
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2998
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50161
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2620
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3729
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3245
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3741
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2983
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3299
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4312
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2568
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4524
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 3264
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4600
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 3115
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3552
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 4049
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 5607
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4701
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 5101
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 4089
-
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 11:53 500
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 957
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1343
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 814
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 906
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 36683
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 948
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1265
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1411
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1356
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 1810
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1437
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1588
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2020
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 1750
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 1936
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2101
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2695
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2513
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2083
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 1936
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1885
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2121
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3258
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2603
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1860
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2116
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2439
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1922
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2366
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2336
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2667
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2582
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2462
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2414
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3013
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4640
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2728
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4163
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3188
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3068
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2782
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3617
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2597
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2918
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4087
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2756
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3294
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2532
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2736
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2356
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2810
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7463
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3515
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2196
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2570
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2954
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2852
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2703
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3079
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3123
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5559
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3366
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4524
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3541
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3331
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4050
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3581
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 3941
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3618
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3679
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4055
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 4071
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 3249
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3339
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3344
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2754
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2710
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2921
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 3225