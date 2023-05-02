Пожар вспыхнул в детском саду Астаны – детей эвакуировали

Столичные пожарные тушат огонь, вспыхнувший в одном из детских садов города, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

"2 мая в 15:29 часов пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали по адресу - улица Хлудова 1 – на вызов о том, что горит детский сад. По прибытию огнеборцев установлено, что горит кровля детского сада. Незамедлительно пожарные приступили приступили к поиску людей. Со слов администрации всех детей вывели до прибытия пожарных", - сообщили в ведомстве.