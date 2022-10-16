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Kibrispostasi.com Сегодня, 10:34
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Фото: Kibrispostasi.com

Пожар в турецком небоскрёбе попал на видео

Вспыхнуло 24-этажное здание в центре Стамбула.

В районе Кадыкёй в азиатской части Стамбула загорелся небоскрёб. Случайный прохожий снял проиходящее на видео, которое разошлось по социальным сетям, передаёт BaigeNews.kz.

Видео: YouTube/"Кактаклизмы сегодня за день"

Как сообщает турецкий телеканал A haber, ЧП произошло в 24-этажном небоскрёбе, построенном несколько лет назад. Он расположен в одном из люксовых кварталов, где любят селиться состоятельные жители Турции, а также иностранцы.

По предварительным данным, пожар вспыхнул на нижних этажах здания, затем огонь стремительно перекинулся на верхние и дошёл до крыши.

Жители эвакуированы из здания. Точная причина произошедшего пока не сообщается.

Пожар локализовали огнеборцы из районов Кадыкёй, Ускюдар, Умрание и Картал. 

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#Пожар #мировые новости #Турция
Сегодня, 10:34
265
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