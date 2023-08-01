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  • Пожар в природном резервате "Иле-Балхаш" заметили из космоса
МЧС РК Сегодня, 21:46
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Сегодня, 21:46
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Фото: МЧС РК

Пожар в природном резервате "Иле-Балхаш" заметили из космоса

Камыш тлеет на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В тушении задействованы 11 человек и четыре единицы техники, передаёт BaigeNews.kz.

"31 июля в 20:08 в соответствии с данными космомониторинга АО “Гарыш сапары” выявлены термальные точки, выяснилось тление камышитовой растительности в труднодоступных болотистых местах в северо-восточном направлении на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш" (квартал 1, выдел 1 и 3) в 90 километрах от села Караой Балхашского района", - сообщили в МЧС РК.

На место происшествия направили работников РГУ "ГПР "Иле-Балхаш".

Угрозы населённым пунктам нет. Площадь пожара устанавливается.

1 августа в 18:00 пожар локализован, производится окарауливание.

 

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Сегодня, 21:46
279
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