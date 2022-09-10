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inform.kz Сегодня, 02:13
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Фото: inform.kz

Пожар в горах Жетысуской области достиг территории Китая

Два вертолета привлекли к тушению сухостоя вблизи станции Достык в горах Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz

По данным ДЧС региона, общая площадь возгорания составила приблизительно 500 га.

"В 15:00 вылетел дополнительный борт МИ-8 из Абайской области. Скорость ветра от 28-30 м/с, но направление ветра изменилось с восточного на западное в сторону трассы Ушарал-Достык. Расстояние от границы составляет около 10 км. Жертв и пострадавших, а также угроз населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем. Всего задействовано два вертолета МИ-8, 17 единиц техники и 183 человека личного состава", - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

В департаменте добавили, что 8 сентября для уточнения очагов возгорания и оценки обстановки вертолетом МИ-8 был осуществлен облет. В результате установлено, что распространение огня имеет конусообразную форму и движущийся по направлению на восток в сторону соседнего Китая.

Министерством по ЧС и пограничной службой было предупреждено соседнее государство о возможности перехода пожара на его территорию.

"В ночь с 8 на 9 сентября пик конуса пожара достиг территории КНР и был потушен силами и средствами соседнего государства. На месте работает штаб", - говорится в сообщении.

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#Жетысуская область #Пожар #Китай
Сегодня, 02:13
114
Журналист

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