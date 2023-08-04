Пожар в горах Жамбылской области локализован
Сегодня, 14:50
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Сегодня, 14:50Сегодня, 14:50
89Фото: ДЧС Жамбылской области
Пожар локализован в горах Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"Усилиями задействованных подразделений МЧС и местных исполнительных органов в ходе тушения сухостоя в горах Жамбылской области в сложных условиях местности сегодня в 13.50 часов достигнута локализация пожара", – сообющили спасатели.
Напомним, что с 3 августа в горной местности Меркенского района Жамбылской области горела трава.