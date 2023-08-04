В горах Жамбылской области продолжает гореть трава
Сегодня, 09:58
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Сегодня, 09:58Сегодня, 09:58
81Фото: ДЧС Жамбылской области
В горной местности Меркенского района Жамбылской области продолжает гореть трава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
Тушение загорания сухой травы в горной местности на территории КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 квартал) в 20 километрах от села Актоган Меркенского района продолжается.
По информации лесхоза предварительная площадь загорания 300 гектаров.
Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром.
Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.