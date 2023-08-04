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В горах Жамбылской области продолжает гореть трава

Сегодня, 09:58
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ДЧС Жамбылской области Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
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Фото: ДЧС Жамбылской области

В горной местности Меркенского района Жамбылской области продолжает гореть трава, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.   

Тушение загорания сухой травы в горной местности на территории КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" (Аспара-Меркенское лесничество, 3-4 квартал) в 20 километрах от села Актоган Меркенского района продолжается.

По информации лесхоза предварительная площадь загорания 300 гектаров.

Тушение пожара осложняется сложным рельефом местности, труднодоступностью и порывистым ветром.

Угрозы населенным пунктам и пострадавших нет.

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