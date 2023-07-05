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пресс-службы МЧС РК Сегодня, 08:25
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Сегодня, 08:25
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Фото: пресс-службы МЧС РК

Пожар в Абайской области ликвидировали

Пожар в области Абай полностью ликвидирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

Потушить pазгорание камышей в Кокпектинском районе удалось 5 июля к 7:15 утра. 

Площадь выгоревшего участка по космическому снимку составила приблизительно 910 гектаров, в виду сильной задымленности площадь приблизительная.

Тушение производили в доступных местах подручными средствами, также используя метод встречного пала.

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Сегодня, 08:25
396
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