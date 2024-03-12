Крупный пожар произошёл в лагере для украинских беженцев в Берлине. В охваченных огнём помещениях проживали более 300 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Berliner Zeitung.

ЧП произошло центре прибытия, расположенном в аэропорту Тегель. Как сообщил представитель пожарной охраны, вызов службы экстренной помощи поступил в 13:47.

Тёмное облако дыма было видно на несколько километров. На месте пожара работали около 120 сотрудников экстренных служб.

Полностью сгорела палатка площадью 1 000 квадратных метров.

По словам представителя государственного управления по делам беженцев (LAF), никто не пострадал.

По данным издания, в пунктах временного размещения украинских беженцев и просителей убежища проживают около 4 500 человек. Залы на территории центра построены с применением облегчённых конструкций.

В сгоревшем зале проживал 301 человек из Украины. Все они смогли вовремя покинуть зал. Однако пострадавшие жители потеряли личные вещи.

Некоторые люди жаловались на кашель и были доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

"Жителей распределили по другим залам", - сообщил представитель департамента сената по социальным вопросам.

Информации о причине возгорания пока нет. Криминальная полиция начала расследование причин пожара.