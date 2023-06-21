Пожар произошёл на казахстанском НПЗ Petromidia в Румынии

На заводе Petromidia в Румынии случился пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "КазМунайГаза".

"Произошло возгорание на установке легкого гидрокрекинга (MHC) после проведения специальных работ по техническому обслуживанию. Сотрудники немедленно сообщили об инциденте во внутреннюю службу спасения и диспетчеру нефтеперерабатывающего завода, который, в свою очередь, проинформировал власти в соответствии с действующей процедурой", - уточнили в компании.

Пострадавших нет. Все сотрудники подразделения, а также из других секций нефтеперерабатывающего завода были эвакуированы.

До прибытия спецмашин Инспекции по чрезвычайным ситуациям (ISU) первые действия были предприняты пожарными нефтеперерабатывающего завода Petromidia, которым удалось ограничить воздействие.

Возгорание ликвидировано. Представители МЧС подтвердили отсутствие утечек опасных веществ.

Начато расследование.