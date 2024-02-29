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Пожар произошел в одной из новостроек Астаны

Сегодня, 14:41
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 14:41
Сегодня, 14:41
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Фото: baigenews.kz

В Астане пожарные тушат пожар в одной из новостроек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

Как сообщили в МЧС, в 14:05 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу Толе би, 16.

По прибытию огнеборцы установили, что на кровле семнадцатиэтажного жилого комплекса происходит горение рубероида и утеплителя (минвата) на площади 10 квадратных метров.

"В 14:24 пожар локализован. На месте задействовано 17 человек личного состава и четыре единицы техники", - сообщили в МЧС.

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