Пожар произошел в одной из новостроек Астаны
Сегодня, 14:41
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Сегодня, 14:41Сегодня, 14:41
155Фото: baigenews.kz
В Астане пожарные тушат пожар в одной из новостроек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
Как сообщили в МЧС, в 14:05 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали по адресу Толе би, 16.
По прибытию огнеборцы установили, что на кровле семнадцатиэтажного жилого комплекса происходит горение рубероида и утеплителя (минвата) на площади 10 квадратных метров.
"В 14:24 пожар локализован. На месте задействовано 17 человек личного состава и четыре единицы техники", - сообщили в МЧС.
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