Пожар произошел на одном из карагандинских заводов

Деревянная обрешетка кровли цеха загорелась на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили в МЧС, деревянная обрешетка кровли цеха загорелась в 06:32 в районе имени А. Бокейханова на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод имени Пархоменко".

В ведомстве отметили, что в тушении задействованы 58 человек личного состава и 16 единиц техники. ДЧС работает по повышенному рангу вызова.