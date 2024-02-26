Пожар произошел на одном из карагандинских заводов
Сегодня, 08:09
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Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
111Фото: скрин видео
Деревянная обрешетка кровли цеха загорелась на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщили в МЧС, деревянная обрешетка кровли цеха загорелась в 06:32 в районе имени А. Бокейханова на территории ТОО "Карагандинский машиностроительный завод имени Пархоменко".
В ведомстве отметили, что в тушении задействованы 58 человек личного состава и 16 единиц техники. ДЧС работает по повышенному рангу вызова.
"В 07:52 силами огнеборцев достигнута локализация пожара на предварительной площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС.