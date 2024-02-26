Пожар потушили на карагандинском заводе

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко удалось ликвидировать, передаёт BaigeNews.kz.

"Пожар ликвидирован в 08:22 часов", - сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что деревянная обрешетка кровли цеха загорелась в 6:32 часов утра на территории Карагандинского машиностроительного завода имени Пархоменко. В тушении были задействованы 58 человек личного состава и 16 единиц техники. В 7:52 огонь удалось локализовать.