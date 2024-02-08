Пожар на рынке в Семее: уцелевший товар раздали предпринимателям

В Семее полицейские под сохранную расписку помогали выносить имущество предпринимателей из здания рынка "Акшын", где в ночь на 6 февраля произошёл пожар. Об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

С момента возгорания полицейские области Абай оцепили торговый центр: чтобы избежать мародёрства, а также для личной безопасности граждан.

После пожара трёхэтажное здание находится в аварийном состоянии. Кровля, третий и второй уровни здания под мощью огня обрушились почти до первого этажа. Проведённый первоначальный осмотр после ликвидации пожара показал, что пламя не задело несколько павильонов. Также ещё несколько бутиков были только частично повреждены.

Руководство департаментов и областного акимата приняло решение о выдаче товара, находившегося внутри, так как под действием низкой температуры, копоти и воды, товар мог стать непригодным.

В полиции уточнили, что предпринимателям уже с ночи поочередно полицейские помогали выносить из аварийного здания их имущество под сохранную расписку.

"Были те, кто на своих местах находили крупные суммы денег, не сгоревшие в огне. Радость людей, нашедших свой товар и деньги в сохранности как будто открыла второе дыхание полицейским: трое суток на ногах, их труд — все это было не зря", — отметили в полиции.

В свою очередь, предприниматели выразили признательность полицейским и поблагодарили их за труд.

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В настоящее время создана межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники департамента полиции, чрезвычайным ситуациям, экономических расследований и Агентства по противодействию коррупции.