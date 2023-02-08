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Пожар на подстанции оставил без электричества и воды 30 тысяч жителей Актюбинской области
Серьезное коммунальное происшествие в Актюбинской области. В Алгинском районе больше 7 тысяч абонентов осталось без света и воды. Это 30 тысяч жителей. У некоторых исчезло и отопление в домах. А произошло ЧП из-за пожара на подстанции, которая обеспечивала электричеством семь сельских округов и сам райцентр. В населенных пунктах пришлось отменить занятия в школах и закрыть детсады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Как уточнили энергетики, подстанция была построена еще 56 лет назад. Но утверждают, что состояние ее удовлетворительное. Тем не менее после пожара один из трех трансформаторов полностью вышел из строя. А два других в результате возгорания сильно закоптились. К тому же во время тушения их залило пеной. Поэтому подключить рабочие трансформаторы сразу не удалось. В итоге свет в Алге появился лишь спустя восемь часов. А в сельских округах и того позже. У многих из-за отсутствия света пропали вода и отопление в домах. Закрылись магазины. Чиновники заверили: делают все, чтобы как можно скорее устранить аварию.
"Мы решили всех детей отправить домой из детсадов. Потому что их ведь надо кормить. А еду готовить без света невозможно. Вода пропала, потому что все системы подключены к электричеству", - заявил аким Алгинского района Нурбол Ержанов.
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