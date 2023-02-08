Электростанция загорелась в Актюбинской области

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Пожар на электростанции произошел в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"8 февраля 2023 в 9:39 на пульт "101" пожарной части №6 Алгинского района поступила информация о загорании электростанции города Алга по улице Айымбетова открытым пламенем. На место вызова направлены силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области (18 сотрудников и 4 единиц техники). По прибытию на место пожара было осуществлено деблокирование входных ворот здания. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осуществлялось подачей пенной атаки с соблюдением всех правил техники безопасности.