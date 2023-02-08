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Лента новостей

asbestadm.ru Сегодня, 13:14
63
Сегодня, 13:14
63
Фото: asbestadm.ru

Электростанция загорелась в Актюбинской области

Пожар на электростанции произошел в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"8 февраля 2023 в 9:39 на пульт "101" пожарной части №6 Алгинского района поступила информация о загорании электростанции города Алга по улице Айымбетова открытым пламенем. На место вызова направлены силы и средства Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области (18 сотрудников и 4 единиц техники).  По прибытию на место пожара было осуществлено деблокирование входных ворот здания. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Тушение пожара осуществлялось подачей пенной атаки с соблюдением всех правил техники безопасности.

"В ходе тушения пожара была устранена угроза распространения огня на соседние секции подстанции, по предварительным данным на площади 50 м.кв.  Пожар локализован в 10:29. Пожар ликвидирован в 10:40", - добавили в МЧС.

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#Пожар #Алга #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:14
63
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