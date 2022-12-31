Поздравления с Новым годом продолжают поступать в Акорду

Фото: akorda.kz

На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с наступающим Новым 2023 годом от глав зарубежных государств и международных организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Главу государства поздравили: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Армении Ваагн Хачатурян, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, Папа Римский Франциск, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Матарелла, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Республики Корея Юн Сок Ёль, премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Японии Фумио Кишида, Генерал-Губернатор Новой Зеландии Синди Киро, а также экс-главы государств и правительств, видные государственные деятели зарубежных стран, главы крупных иностранных компаний, финансовых институтов, дипломатических миссий и другие официальные лица, — говорится в сообщении пресс-службы.

В поздравительных посланиях отмечены актуальные аспекты и приоритеты развития сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, выражены теплые пожелания Главе нашего государства и народу Казахстана.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.