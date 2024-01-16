Появилось видео задержания главы Центра трудовой мобильности в Шымкенте

В Антикоррупционной службе пояснили, за что задержан руководитель Центра трудовой мобильности в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

В отношении Асета Шагдата проводится досудебное расследование.

"Он подозревается в получении взятки в сумме 200 тысяч тенге через посредника за общее покровительство при осуществлении мониторинга целевого использования грантов в рамках национального проекта "Бастау Бизнес 2023 года", - сообщили в ведомстве.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

15 января сообщалось о том, что Асет Шагдат взят под стражу.