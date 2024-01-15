Задержан глава центра трудовой мобильности в Шымкенте

Задержан руководитель КГУ "Центр трудовой мобильности" в Шымкенте Асет Шагдат. Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности".

Он взят под стражу. Подробности готовим. Информация будет немного позже", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.