Задержан глава центра трудовой мобильности в Шымкенте
Сегодня, 19:17
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Сегодня, 19:17Сегодня, 19:17
78Фото: facebook.com/Асет Шагдат
Задержан руководитель КГУ "Центр трудовой мобильности" в Шымкенте Асет Шагдат. Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
"Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности".
Он взят под стражу. Подробности готовим. Информация будет немного позже", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.