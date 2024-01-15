  • 15 Января, 19:35
  • BAIGENEWS

Задержан глава центра трудовой мобильности в Шымкенте

Сегодня, 19:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
facebook.com/Асет Шагдат Сегодня, 19:17
Сегодня, 19:17
78
Фото: facebook.com/Асет Шагдат

Задержан руководитель КГУ "Центр трудовой мобильности" в Шымкенте Асет Шагдат. Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

"Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя КГУ "Центр трудовой мобильности".
Он взят под стражу. Подробности готовим. Информация будет немного позже", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

 
 

Самое читаемое

Наверх