Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС продлили до октября

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Евразийская экономическая комиссия продлила действие повышенного порога беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС товаров для личного пользования, передаёт BaigeNews.kz.

"Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 марта 2023 года №30 действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", продлено до 1 октября 2023 года", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.

Установлено, что до 1 октября порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 1000 евро, и весом, не превышающим 31 килограмм, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке.

Порог беспошлинного ввоза товаров товаров для личного пользования воздушным видом транспорта составляет по-прежнему 10 000 евро.