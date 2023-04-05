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pixabay.com Сегодня, 20:00
180
Сегодня, 20:00
180
Фото: pixabay.com

Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС продлили до октября

Евразийская экономическая комиссия продлила действие повышенного порога беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС товаров для личного пользования, передаёт BaigeNews.kz

"Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 марта 2023 года №30 действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, предусмотренного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования", продлено до 1 октября 2023 года", - сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов Минфина РК.

Установлено, что до 1 октября порог беспошлинного ввоза применяется в отношении товаров для личного пользования стоимостью, не превышающей сумму, эквивалентную 1000 евро, и весом, не превышающим 31 килограмм, доставляемых перевозчиком или пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта отличными от воздушного или в пешем порядке.

Порог беспошлинного ввоза товаров товаров для личного пользования воздушным видом транспорта составляет по-прежнему 10 000 евро.

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Сегодня, 20:00
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