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Повышенную зарплату будут получать привлечённые с производства педагоги
С 2023 года привлечённым с производства педагогам со стажем работы не менее пяти лет будет присваиваться квалификационная категория "педагог – модератор" без прохождения аттестации. Об этом сообщили в министерстве просвещения, передаёт BaigeNews.kz.
Им будет производиться доплата в размере 30 процентов от оклада. А педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваиваться категория эксперта с 35%-ной надбавкой к зарплате.
"В подготовке квалифицированного специалиста, владеющего всеми необходимыми профессиональными технологиями, ведущее место принадлежит мастерам обучения и педагогам специальных дисциплин колледжей. Именно они производственного о передают студентам знания и опыт, навыки и мастерство, воспитывают активную жизненную позицию. Поэтому предусмотрены меры для привлечённых с производства педагогов. Специалисты, впервые приступившие к педагогической деятельности в колледжах и имеющие производственный стаж не менее двух лет, смогут получить квалкатегорию "педагог" без прохождения тестирования", — отметил директор департамента технического и профессионального образования Ернат Жунусов.
Он отметил, что мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин при прохождении аттестации освободят от прохождения тестирования, оставив только комплексное обобщение результатов деятельности.
Также педагоги, которым до пенсии по возрасту остаётся не более четырёх лет, освобождаются от процедуры аттестации. Педагоги с педагогическим стаже 30 и более лет, при подтверждении ранее присвоенной квалификационной категории освобождаются от сдачи тестирования и проходят комплексное обобщение результатов деятельности.
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