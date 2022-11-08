Лента новостей
- Салтанат Турсынбекова в перерывах между встречами с электоратом успевает пообщаться с внуком 00:16 4
- На ТЭЦ Риддера восстановительные работы продолжаются 00:02 74
- Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы вышел из комы 08.11.2022 97
- Жители Усть-Каменогорска могут встретиться с главой Минздрава 08.11.2022 145
- Трассу закрыли из-за резкого ухудшения погоды в Карагандинской области 08.11.2022 245
- Травмированный на ТЭЦ рабочий скончался в Петропавловске 08.11.2022 209
- Повышения цен на яйца не ожидается - производители 08.11.2022 277
- Какое наказание грозит за ложное сообщение об акте терроризма 08.11.2022 234
- Казахстанка стала чемпионкой мира по пара дзюдо 08.11.2022 381
- Проблемы в работе приложения Кабинет налогоплательщика возникли в Казахстане 08.11.2022 378
- Самый большой флаг Казахстана раскрыли на матче "Барыса" в Астане 08.11.2022 308
- 12 тысяч арендных квартир построят для молодёжи в мегаполисах РК 08.11.2022 301
- Как прошли встречи кандидатов с избирателями в регионах Казахстана 08.11.2022 282
- Как в Алматы трудоустраивают безработных 08.11.2022 353
- Ещё одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы 08.11.2022 554
- Более 130 мёртвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря 08.11.2022 320
- Как легко найти избирательный участок в Алматы 08.11.2022 308
- Первый снег в Алматы. Спасатели обратились к горожанам 08.11.2022 453
- "Я чувствую моральную ответственность" — глава АМТ о трагедии в Шахтинске 08.11.2022 330
- Между Алматы и Конаевым запустят электропоезд 08.11.2022 378
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 404
- Более 2,4 тысячи детей родились с помощью ЭКО за год в Казахстане 08.11.2022 326
- В китайском городе Сиань откроется Генконсульство Казахстана 08.11.2022 443
- Какую "работу над ошибками" проведёт АО "АрселлорМиттал Темиртау" после ЧП в Шахтинске? 08.11.2022 303
- Боксёры из Казахстана гарантировали 21 медаль на чемпионате Азии 08.11.2022 440
- Самые дорогие квартиры в Казахстане - аренда и продажа 08.11.2022 476
- Принятые законы формируют правовую основу "Справедливого Казахстана" - эксперт 08.11.2022 352
- Педагоги могут пожаловаться на свое начальство в специальном Telegram-чате 08.11.2022 358
- Феерия на рынке недвижимости: цены на аренду в Алматы выросли на 81,7 процента 08.11.2022 318
- В "АрселлорМиттал Темиртау" ответили, как допустили трагическую аварию в Шахтинске 08.11.2022 294
- Алматы примет чемпионат мира по быстрым шахматам в декабре 08.11.2022 364
- Не знающим казахский язык могут отказать в гражданстве Казахстана 08.11.2022 579
- Президент пожелал успехов восходящей звезде шахмат 08.11.2022 310
- Президент посетил Центр Абая в Атырау 08.11.2022 283
- Два автобуса в лобовую столкнулись в Алматы. Есть погибший 08.11.2022 7214
- "Моя цель - вывести казахский в язык науки" - популяризатор истории Казахстана 08.11.2022 539
- Шесть школ "заминировали" в Усть-Каменогорске 08.11.2022 446
- Какие социальные госпрограммы для населения оказывают в акимате Алматы 08.11.2022 593
- "Когда звучит музыка — молчат пушки": мелодии всего мира зазвучали на фестивале в Астане 08.11.2022 362
- Риддерскую ТЭЦ могут передать в коммунальную собственность 08.11.2022 291
- 271 иностранного наблюдателя аккредитовала ЦИК РК на президентские выборы 08.11.2022 313
- От регионов больше не будут требовать возводить объекты для других областей — глава государства 08.11.2022 549
- Токаев заявил, что Казахстан не будет закрывать глаза на радикальные течения и религиозный сепаратизм 08.11.2022 633
- ЦИК утвердила список участников предвыборных дебатов 08.11.2022 312
- Токаев наградил жителей Атырауской области 08.11.2022 368
- "Экономические показатели важны, но здоровье народа намного важнее" — президент об Атырауском НПЗ 08.11.2022 369
- Атырауская область не должна уповать только на нефть и газ - Токаев о развитии туризма в регионе 08.11.2022 313
- Фонд "Самрук-Казына" сообщил детали выхода КМГ на IPO 08.11.2022 511
- В Казахстане будут развивать виды спорта, не требующие больших затрат и спортзалов 08.11.2022 404
- "Плохая экология, дефицит врачей" — Токаев назвал причины высокой смертности в Атырауской области 08.11.2022 372
- Токаев поручил рассмотреть введение запрета на продажу энергетических напитков подросткам 08.11.2022 512
- Токаев: Нужно ускорить реконструкцию водовода "Астрахань — Мангистау", износ которого достиг 80 процентов 08.11.2022 366
- Сети электроснабжения изношены на 40% в Атырауской области 08.11.2022 304
- Токаев взял на личный контроль строительство дорог в Атырауской области 08.11.2022 400
- Президент предложил ограничить экспорт сырой рыбы из Атырау 08.11.2022 600
- Рассмотреть вопрос строительства крупного нефтехранилища в Атырауской области поручил президент 08.11.2022 556
- Токаев прибыл с рабочим визитом в Атыраускую область 08.11.2022 416
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 414
- Более шести тысяч деревьев должен высадить житель Шымкента за незаконную порубку 08.11.2022 513
- Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии – Смаилов 08.11.2022 512
- WSJ: Владеющая Facebook компания Meta планирует масштабные увольнения сотрудников 08.11.2022 518
- Число заразившихся COVID-19 казахстанцев за сутки выросло вдвое 08.11.2022 559
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 535
- Женская сборная РК по теннису дебютирует в финале Кубка Билли Джин Кинг 08.11.2022 423
- Итальянку выдворили из Казахстана за двойное гражданство 08.11.2022 1012
- В Кызылорде откроют филиал сеульского университета 08.11.2022 436
- В WhatsApp появится новая функция для владельцев планшетов 08.11.2022 444
- Голову ребёнка освободили от детского горшка павлодарские спасатели 08.11.2022 1174
- Авария на ТЭЦ Риддера. Когда город подключат к теплу, рассказал аким ВКО 08.11.2022 455
- 25 дворов домов и детсад затоплены в Туркестанской области из-за дождя 08.11.2022 930
- Бактерии, раковые клетки и фигуры из биопластика. Необычная выставка открылась в Астане 08.11.2022 537
- Десятки посетителей и работников ресторана Алматы эвакуировали из-за пожара 07.11.2022 1255
- В Сатпаеве обнаружен труп 18-летней циркачки из "Шапито" 07.11.2022 16951
- Иностранец погиб на стройке в Талдыкоргане 07.11.2022 548
- Выборы: кандидаты продолжают встречи с народом 07.11.2022 483
- Сколько оружия выкрали из резиденции и зданий департаментов полиции в январе 07.11.2022 549
- Токаев посетил мечеть Бекет-ата 07.11.2022 611
- Чарын, Италия, рояль: музыка их связала 07.11.2022 798
- Какой будет погода в Казахстане 8 ноября 07.11.2022 746
- О чём молчат "чёрные копатели"? Репортаж с закрытия полевого сезона в Семее 07.11.2022 856
Повышения цен на яйца не ожидается - производители
Как остановить рост цен на яйца, обсудили в Астане руководители министерств торговли и интеграции, сельского хозяйства, Союза птицеводов Казахстана, Ассоциации яичных производителей, Союза торговых сетей и птицефабрик, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Ассоциации яичных производителей, за девять месяцев птицефабриками РК отпущено два миллиарда 790 тысяч яиц. Это больше, чем за тот же период прошлого года на 7,8 процента. Только в сентябре птицефабрики произвели 305,4 миллиона яиц. Объёмы растут, яиц достаточно, чтобы обеспечить внутреннюю потребность населения в продукте.
Специалисты отмечают, что спрос на яйца имеет сезонный характер, осенью ежегодно наблюдается рост цены в сравнении с летом.
"В начале ноября цены уже стабилизировались и дальнейшего повышения не ожидается", - сообщили производители.
Для развития яичного птицеводства министерством сельского хозяйства субсидируется приобретение суточных цыплят (60 тенге за голову). Внесены дополнения в Правила субсидирования, согласно которым восстановлена поддержка для удешевления стоимости яйца нормативом в размере три тенге за штуку, за фактическое производство от пяти миллионов штук в год. На субсидирование пищевого яйца в этом году выделено 7,5 миллиарда тенге.
В рамках мер господдержки субъектов птицеводческих организаций между МСХ, отраслевыми ассоциациями, Союзом птицеводов Казахстана, АО "НК "Продкорпорация" заключён меморандум, согласно которому Продкорпорация реализует животноводческим и птицеводческим хозяйствам зерно в объеме 150 000 тонн по цене 117 тысяч тенге за тонну, с учетом НДС (на 30 процентов ниже рыночных).
Продкорпорацией уже реализовано 149,2 тысячи тонн фуражного зерна, из них 128 тысяч тонн - птицеводческим хозяйствам. Данная мера будет продолжена и в следующем году. Для этих целей Продкорпорацией формируется фуражный фонд на 2023 год.
-
Trend news
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 9172
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 1414
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 17021
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 2779
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 1649
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 3144
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 7149
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 5375
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 1381
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 9086
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 1067
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 1182
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 1844
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 33634
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 1925
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 3161
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 1731
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 2745
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 3010
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 42361
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 1503
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 57032
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 13763
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 16664
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 2586
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 2451
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 3496
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 3631
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 4897
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 12645
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 6080
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 88954
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 5007
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 4548
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 13367
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 6730
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 3431
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 3761
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 33538
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 4568
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 5660
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 12594
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 11682
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 8536
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 301149
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 9011
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 8347
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 25576
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 8866
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 8607
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 15685
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 11251
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 10976
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 12711
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 29147
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 10738
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 14447
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 21982
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 12418
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 12945
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 9818
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 29922
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 9900
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 349204
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 38419
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 10759
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 11354
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 17248
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 10545
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 50393
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 15472
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 13322
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 12524
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 11743
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 12102
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 13709
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 11251
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 12189
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 11628
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 28592
-
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 404
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 414
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 535
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 861
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 857
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 1079
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 1559
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 1885
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 1556
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 1820
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 1690
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 1801
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 1805
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 1572
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 2040
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 2292
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 2001
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 20068
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 2316
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 2163
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 2177
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 7262
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 2889
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 13625
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 11784
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 11797
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 12363
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 11406
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 15674
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 12403
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13903
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14882
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 14577
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12128
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 12541
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 29637
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 13529
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16036
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 12620
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13837
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 14514
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 15762
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13927
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15913
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 15429
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 16608
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 16499
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33138
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16986
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17964
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 17606
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 18533
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 18430
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 27545
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17919
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25197
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35949
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 19682
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 25993
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 24353
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26197
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22282
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 23787
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22065
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 21771
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 21711
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 37383
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 23776
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21874
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 26959
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25969
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 26337
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 25597
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 25683
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27866
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 28365
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 27015
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 26567
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 27268
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 29033