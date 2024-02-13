Повышения ставки НДС не будет – премьер-министр Казахстана

В Казахстане не будет повышения ставки НДС. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, передает BaigeNews.kz.

“По поручению главы государства повышение ставки налога на добавленную стоимость не будет. Миннацэкономики и Министерству финансов нужно обеспечить качественное планирование как расходных, так и доходных частей республиканского бюджета. Здесь важно принять действенные меры по совершенствованию налогового и таможенного администрирования в первую очередь за счет цифровизации. Наряду с этим нужно усилить финансовую дисциплину, исключить непродуктивные расходы и повысить эффективность расходов бюджета", - сказал премьер-министр.

Ранее Президент напомнил, что в настоящее время в стране разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.