Повысить эффективность бюджетной и налоговой политик поручил президент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что требуется кардинально повысить эффективность бюджетной и налоговой политик, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства подчеркнул, что за последние пять лет объем дефицита бюджета превысил 11 триллионов тенге. Это говорит о том, что перед правительством по-прежнему стоит задача эффективного управления бюджетом, качественного прогнозирования бюджетных параметров.



"Как я понимаю, исполнение плана по доходам прошлого года Минфин во многом обеспечил за счет налогов текущего года. Возврат НДС на 600 миллиардов тенге был приостановлен. Получается, бюджетные вопросы решены за счет изъятия оборотных средств у бизнеса", - сказал президент.

Он отметил, что еще одна системная проблема кроется в порядке распределения бюджета, который не сориентирован на стимулирование экономической активности. По его словам, финансы расходуются на текущие задачи, а стратегические цели отходят на второй план. Правительству предстоит определить четкие приоритеты расходов с упором на получение максимальной экономической отдачи.