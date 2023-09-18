Повышение ставки НДС в Казахстане приведет к инфляции, считают эксперты

В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" отреагировали на информацию о повышении ставки НДС с 12 до 16%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК.

По словам экспертов, повышение ставки НДС приведет к резкому повышению цен на товары, инфляции и невозможности малому бизнесу перерасти в средний, а среднему в крупный.

"Повышать ставку НДС категорически нельзя. Те, кто работал "вбелую", вынуждены будут дальше работать "вбелую". Кто работал в черной зоне, там и останутся. Кто был посередине уйдет в черную зону. Таким образом, на поручении президента касательно выхода малого бизнеса в средний можно будет поставить жирный крест", - рассказал представитель НПП.

Напомним, в рамках разработки проекта нового Налового кодекса министерство национальной экономики предлагает поднять ставку НДС с 12% до 16%. Сегодня ставка НДС в Казахстане составляет 12%. Это значительно меньше чем в России, Беларуси, Армении, где ставка НДС равна 20%.

В министерстве считают, что предлагаемое увеличение ставки приведет к дополнительным поступлениям в бюджет, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению с товарами, импортируемыми из соседних стран. Ожидается, что эта ставка будет применена с 2025 года.

Между тем, бизнес-сообщество в корне не согласно с этой позицией. Свое мнение уже высказал Максим Барышев, предприниматель, основатель Учет.kz.

"Это недопустимо. Это не приведет к росту, а приведет к стагнации всего предпринимательства в Республике Казахстан. Тем более ставки налога на добавленную стоимость нельзя изменять так быстро, 2025 год – это буквально через год", - поделился своим мнением Барышев.

Отметим, новый проект Налогового кодекса планируют внести в парламент в первом квартале 2024 года.