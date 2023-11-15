Повышение НДС не будет влиять на стоимость продуктов питания - Куантыров

О том, как повлияет запланированное на 2025 год повышение НДС на стоимость продуктов питания, рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Министр подчеркнул, что дополнительное повышение НДС не окажет значительного влияния на инфляцию. Инфляция изменится лишь в пределах 1%-ного пункта.

"Повышение НДС планируется с 2025 года. Это повышение на 4%-ных пункта. Вклад в инфляцию будет весьма умеренным. Потому что, НДС охватывается далеко не вся экономика. Меньше 6% у нас из всех налогоплательщиков являются плательщиками НДС. Из этих плательщиков НДС 40% не платят его. Потому что они получают различные преференции, освобождаются от НДС, либо получают скидки на сумму производства 17,5 триллионов тенге", - сказал Куантыров.

По его словам, эта мера напротив позволит усилить конкурентоспособность отечественных товаров и стабилизировать цены на них.

"Мы будем работать по импортозамещению основных продуктов питания и индустриальных продуктов. В целом, с учётом диверсификации экономики ситуация будет выходить в положительный тренд, в том числе инфляция будет в пределах допустимых норм. Это в 2025 году. С учётом того, что инфляция к тому времени должна снизиться до 5-6% с учётом всех факторов", - добавил Куантыров.

Также он подчеркнул, что повышение НДС не будет влиять на цену продуктов питания.