Повальные проверки работодателей на наличие договоров страхования: в Минтруда разъяснили ситуацию

В мессенджерах и соцсетях казахстанцы активно пересылают друг другу сообщение о том, что с 22 мая начнутся проверки работодателей на предмет регистрации на портале Enbek.kz трудовых договоров и наличия договоров страхования работников от несчастных случаев. В Минтруда заявили, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.

В соответствии со подпунктом 15 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса РК работодатель обязан застраховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Сегодняшний подобные договоры заключены только 32,5% от общего числа юридических лиц.

"В соответствии со статьёй 230 Кодекса РК об административных правонарушениях незаключение договора обязательного страхования влечёт штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 160 МРП (552 тысяч тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 400 МПР (один миллион 380 тысяч тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 1000 МРП (три миллиона 450 тысяч тенге)", - пояснили в Минтруда.

Для защиты трудовых прав граждан 2 мая внесены изменения в совместный приказ министров здравоохранения и социального развития и национальной экономики "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства РК".

"В соответствии с изменениями формирование перечня работодателей, подлежащих профилактической проверке, будет осуществляться в автоматическом режиме на основе данных, полученных из информационных систем госорганов. Внедрение автоматизации позволяет определить именно недобросовестных работодателей, имеющих нарушения. При этом работодатели, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством, не будут подвергаться проверке", - пояснили в ведомстве.

В рамках профилактического контроля при первичном выявлении нарушения работодателем статьи 23 Трудового кодекса РК госинспекторами труда будет сделано предупреждение и выдано предписание на его устранение, при повторном выявлении – наложен административный штраф.

В министерстве напомнили, что работодатель обязан размещать информацию о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в него изменениях и (или) дополнениях в единую систему учёта трудовых договоров в порядке, определённом уполномоченным государственным органом по труду.