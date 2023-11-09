Потратить 1,7 млрд тенге на недавно отремонтированные дороги намеревались в Кызылорде
Сегодня, 10:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:49Сегодня, 10:49
122Фото: baigenews.kz
Прокуратура Кызылорды выявила, что бюджетные средства выделили на недавно отремонтированные дороги, передаёт BaigeNews.kz.
Прокуратура Кызылорды провела анализ соблюдения законности в сфере госзакупок и установила, что 1,7 миллиарда тенге выделено для капитального ремонта дорог, которые недавно уже были отремонтированы.
Сотрудники прокуратуры вмешались и отменили госзакупки.
Отмечается, что межремонтный срок на проведение капитального ремонта составляет шесть - девять лет, а ремонт проводили в 2020 году.
Самое читаемое
- 148 млн тенге украли при строительстве парка в Жамбылской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области
- Убил, а потом изнасиловал бывшую девушку житель Костанайской области
- В Турции случайно обнаружили подземный город
- Тысячи жителей Туркестанской области переплачивали за товарный газ