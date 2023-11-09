Потратить 1,7 млрд тенге на недавно отремонтированные дороги намеревались в Кызылорде

Прокуратура Кызылорды выявила, что бюджетные средства выделили на недавно отремонтированные дороги, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратура Кызылорды провела анализ соблюдения законности в сфере госзакупок и установила, что 1,7 миллиарда тенге выделено для капитального ремонта дорог, которые недавно уже были отремонтированы.

Сотрудники прокуратуры вмешались и отменили госзакупки.

Отмечается, что межремонтный срок на проведение капитального ремонта составляет шесть - девять лет, а ремонт проводили в 2020 году.