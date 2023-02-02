Потоп в Туркестанской области: из-за дождя затопило Туркестан, Кентау и три района

Фото: пресс-службы МЧС РК

Из-за сильного дождя в Туркестанской области ночью затопило часть улиц в Туркестане, Кентау и трёх районах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По данным министерства, 2 февраля с 08:00 часов из-за обильных дождей и таяниея снега в горных районах уровень воды поднялся и разлился вниз по склону. В результате в городах Кентау и Туркестане, а также в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц.

"В целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и местными исполнительными органами ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод. Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп", — говорится в сообщении.

Количество подтопленных дворов устанавливается. Спасатели ведут откачку воды из дворов домов и улиц. Жертв и пострадавших нет.