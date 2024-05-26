Потоп в Шымкенте: за час в городе выпала месячная норма осадков

25 мая в Шымкенте за час выпала месячная норма осадков: дожди подтопили улицы, дворы и дороги мегаполиса, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что сильный ливень подтопил мостовую в городе.

Пользователи соцсетей публикуют видеокадры с залитыми дождём дорогами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Открывай Шымкент (@open.shymkent)

Ситуацию с подотплениями прокомментировал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков. По его словам, арычные сети города не справились с большим количеством воды.

Аким рассказал, что в ликвидации последствий ливня были задействованы рабочие, сотрудники акимата и специальная техника.

В ходе рабочего объезда в Каратауском районе по улице Назарбекова он осмотрел работу мобильных бригад по расчистке арыков и ирригационных лотков, а также перекачке ливневых сточных и дренажных вод.

"Руководителям отраслевых управлений поручил расширить лотки и диаметр труб, соединяющие ирригационную систему. Также осмотрел работы по откачке дождевой воды, затопившей проезд под мостом, на развязке в районе рынка Бекжан. Для улучшения и увеличения пропускной способности насосов поручил ответственным специалистам заменить и увеличить их количество. В настоящее время работы по очистке дорог и улиц от дождевой воды завершены", — написал Габит Сыздыкбеков на своей странице в Instagram.