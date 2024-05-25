Сильный ливень подтопил мостовую в Шымкенте
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
174Фото: МЧС РК
Из-за продолжительных ливней в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Глубина дождевой воды составляет 50 см. В водоотведении задействованы силы ДЧС города Шымкент и городских служб", — говорится в сообщении.
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