Сильный ливень подтопил мостовую в Шымкенте

Из-за продолжительных ливней в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Глубина дождевой воды составляет 50 см. В водоотведении задействованы силы ДЧС города Шымкент и городских служб", — говорится в сообщении.