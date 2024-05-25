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Сильный ливень подтопил мостовую в Шымкенте

Сегодня, 19:25
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МЧС РК Сегодня, 19:25
Сегодня, 19:25
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Фото: МЧС РК

Из-за продолжительных ливней в Шымкенте подтоплена мостовая на пересечении Темирланского шоссе и улицы Ахунбабаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Глубина дождевой воды составляет 50 см. В водоотведении задействованы силы ДЧС города Шымкент и городских служб", — говорится в сообщении.

 

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