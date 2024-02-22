Потолок обрушился в доме из-за пожара в Алматинской области

Пожар в частном жилом доме произошёл в селе Гульдала Талгарского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщение о ЧП поступило в 15:22.

"Произошло загорание мансарды и одной комнаты в частном доме на площади 138 квадратных метров с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 квадратных метров", - сообщили в МЧС.

Пострадал мужчина, его госпитализировали.

Пожар ликвидирован в 17:25. Для выяснения причины случившегося на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.

В тушении огня были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС.