Потолок обрушился в доме из-за пожара в Алматинской области
Сегодня, 20:03
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Сегодня, 20:03Сегодня, 20:03
84Фото: МЧС РК
Пожар в частном жилом доме произошёл в селе Гульдала Талгарского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сообщение о ЧП поступило в 15:22.
"Произошло загорание мансарды и одной комнаты в частном доме на площади 138 квадратных метров с последующим обрушением потолочного перекрытия на площади 30 квадратных метров", - сообщили в МЧС.
Пострадал мужчина, его госпитализировали.
Пожар ликвидирован в 17:25. Для выяснения причины случившегося на место направлены сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.
В тушении огня были задействованы семь сотрудников и две единицы техники ДЧС.
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