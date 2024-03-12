Потеряли миллионы: десятки астанчан отдали деньги за ремонт квартир, но остались ни с чем

Десятки астанчан заявили, что стали жертвами мошенников. Счастливые обладатели квадратных метров в новостройках отдали миллионы за ремонт квартир, который им обещали в одной столичной компании. Однако к строительным работам специалисты так и не приступили, а после и вовсе объявили клиентам о закрытии фирмы. При этом деньги людям так и не вернули. Потерпевшие уже обратились в полицию, но дело закрыли, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Житель Астаны Берик Калимов однокомнатную квартиру приобрёл в прошлом году и тут же принялся искать за бригаду, которая выполнит "ремонт под ключ". Мужчина изучил предложения в социальных сетях. Его привлекла красочная реклама компании "KEN Remont" в инстаграм, куда он и обратился. Менеджеры фирмы предложили и подробно показали сразу несколько пакетов ремонта, на разный вкус и кошелёк.

"Я остановился на одном пакете, частично luxury, частично family, менеджер агрессивно рекламировал его. Мне пообещали пятипроцентную скидку и душевую кабину в подарок установить. Я согласился, оформили договор, сумма, которую я потерял по двум траншам, это 5 миллионов тенге. Часть суммы я взял в рассрочку через банк, там же у них на месте, пару минут и мне все одобрили, деньги напрямую перевели на счет директора. То есть он получил 2 миллиона тенге, через несколько дней я ему остаток по первому траншу 800 тысяч отправил", - рассказывает Берик Калимов.

Фото предоставил Берик Калимов.

После получения денег специалисты компании приступили к разработке дизайна. Сам клиент оценивает его как "простенький", в проект вошли наброски расположения мебели, сантехники, дизайн потолка, плитки. Причём только согласование проекта затянулось на месяц. Ещё месяц Берик Калимов потратил на уговоры менеджеров приступить к ремонту. Между тем, старт работ всё затягивался, а с его слов, даже забирать ключи от квартиры рабочие не торопились. Сообщения в специально созданный чат и звонки менеджерам, а также руководству компании результатов не дали. Тем временем, клиент оплатил второй транш, и общая сумма платежа составила 5 миллионов тенге.

"Руководителей, как я понял, трое. Один из них тянул время, на что я предложил расторгнуть договор. Я напомнил, что уплатил немалые деньги, а рабочие даже не заехали, даже не забирали ключи. В итоге они составили договор расторжения, при этом я им остаюсь должен по условиям около 300-400 тысяч тенге. Я сказал, что так дело не пойдет, по договору я вам уплатил деньги, и моей вины здесь нет. Они согласились пересмотреть условия. В итоге все равно оказалось, что я им оставался должен 99 тысяч тенге. В договоре было указано, что в течение 6 рабочих дней они вернут мне сумму, я им реквизиты и счет оставил, после 10 дней я снова обратился, так как деньги не поступили. Потом уже они начали говорить, что денег нет", - возмущается мужчина.

Фото: Берик Калимов.

8 декабря он получил рассылку от компании, что фирма закрывается. В полиции, куда Каримов отправился писать заявление на ТОО, он встретил сотоварищей по несчастью. Красочными обещаниями, как выяснилось, оказался обманут не он один. Со страниц в социальных сетях оперативно удалялись все негативные отзывы и комментарии, так что недостатка в желающих получить качественный ремонт за приемлемую сумму не было.

"Я два раза писал заявление самостоятельно, мне отказывали, не хотели возбуждать дело. Я посоветовался с адвокатом, нам рекомендовали написать коллективное заявление, но и тут нам отказали. Адвокат направил решение в суд, и суд, рассмотрев решение полиции, вынес вердикт о том, что полиция не права, и что это мошеннические действия. Это было в конце ноября. Уголовное дело возбудили, назначили следователя, звали на очную ставку, все через "не хочу" происходит. От следователя к следователю пока передавали, возбудили где-то это дело перед новым годом, очной ставки еще не было, только взяли с нас оригиналы документов", - поделился Берик Калимов.

В такой же ситуации оказался и другой житель столицы Айткул Тойлыбаев. Договор с этой же компанией он заключил летом 2023 года. Мужчине также пообещали скидку, и даже рассрочку. Отремонтировать взялись двухкомнатную квартиру.

"Для меня это было удобно, по цене, по оплате, оформил рассрочку на 3 миллиона тенге, дополнительно отдал 600 тысяч, заключили договор на 4 миллиона. Но ремонт так и не начали, и в конце августа я решил расторгнуть с ними договор. Они сказали, что удержат 10%. Как потом выяснилось, дизайн-проект у нас у всех был одинаковый - один стандартный пакет. Денег мне не вернули, обратился к адвокату, написали коллективное заявление, после снова нанимали адвоката", - рассказывает житель Астаны.

Пострадавшими в этом деле оказались не только клиенты, доверившие компании свои кровные. Жительница столицы Айнур Умарова в августе прошлого года устроилась работать в компанию менеджером по продажам. По её словам, она сама выезжала на квартиры, где делали ремонт. Айнур предложили перейти в отдел по работе с клиентами. И вот тут у нового сотрудника начались проблемы: рассерженным клиентам нужно было объяснять – почему не начинаются ремонтные работы и когда фирма сможет вернуть деньги. Не получив вразумительных ответов от руководства, Айнур решила уволиться, но вот получить заработанные деньги она тоже не смогла.

"Когда я звонила руководству, так как мне не выплачивали зарплату за октябрь, мне говорили, что вопрос решается. Потом мне сказали, что руководство ищет средства, чтобы возместить клиентам. Хотя я уже не работала в компании, клиенты продолжали звонить мне. Недавно руководитель сказал, что компания банкрот. Мне звонили с департамента полиции, задавали вопросы", - поделилась с нами Айнур Умарова.

В столичном департаменте полиции нам ответили, что в отношении ТОО "KEN Remont" расследовалось уголовное дело по статье 190 части 3 "Мошенничество". Потерпевшими признаны 16 человек. Была установлена личность директора – С., которого допросили по делу. Но состава преступления правоохранители не нашли.

"28-го февраля 2024-го года по уголовному делу принято решение о прекращении досудебного расследования за отсутствием состава уголовного правонарушения, которое утверждено прокуратурой района Алматы города Астаны. В соответствии со статьёй 201 УПК Казахстана, данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - говорится в официальном ответе департамента полиции города.

Однако на сайте компании все ещё можно подать заявку. Предлагают здесь "ремонт для людей, которые ценят своё время". Кроме видео с обзорами уже отремонтированных квартир, можно увидеть красочные описания пакетов, причём фирма предлагает бонусом "трендовый дизайн, авторский и технический надзор, закуп и логистику материалов", и даже дарит страхование до 4,5 миллионов тенге на случаи непредвиденных обстоятельств. Можно ли к "непредвиденным" отнести обстоятельство неисполнения договора с клиентом, выяснить нам не удалось. Дозвониться до руководителя компании невозможно, абонент либо занят, либо просто не отвечает на звонок.

Между тем, юрист Алибек Токебаев, к которому и обратились обманутые астанчане, не согласен с аргументами столичных полицейских. Он намерен и дальше отстаивать интересы пострадавших. По его словам, есть перспективы возобновления уголовного расследования, поскольку имеются явные признаки мошеннического умысла со стороны руководства компании. В то же время он уверен, что следователи не обеспечили полноту расследования этого дела.

"Руководитель компании в ходе следствия возмещал какие-то средства, к примеру, нескольким человек по 500 тысяч клиентам. На фоне этого и было прекращено уголовное дело. Якобы есть договоры, формально это гражданско-правовые отношения. Однако умысел мошенничества все же имеется. К примеру, он не завершил ремонт клиентам, которые заключили договор в июне, не выполнил свои обязательства. Но в сентябре привлекает новых клиентов и берёт от них деньги. Формально мог быть умысел мошенничества, если бы следствие принципиально подошло к делу, запросило бы данные из банков, куда ушли деньги, почему не хватило средств завершить ремонты", - отмечает Алибек Токебаев.

Пока, продолжает юрист, в рамках административного законодательства, владельца компании могут лишь наказать за неисполнение, то есть назначить штраф в размере 50 тысяч тенге. Компания, которая забрала десятки миллионов тенге у клиентов, таким образом, ничего не теряет.

Алибек Токебаев опасается, что свои деньги жители столицы получат нескоро. Даже при обжаловании действий следствия, и решения суда о возмещении ущерба, зачастую должники заранее избавляются от имущества и денег на счетах, которые можно арестовать. Судебные исполнители могут лишь ограничить выезд из страны.