Потенциальный логотип области Абай вызвал жаркие споры в Сети

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

Жители региона успели раскритиковать предложенные властями варианты.

В Абайской области прошёл конкурс среди населения на лучший логотип и брендбук, передаёт BaigeNews.kz.

Для участия в конкурсе за месяц поступило 47 работ от 28 авторов. Призовой фонд составил один миллион тенге.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли представители общественности, искусства, СМИ и Союза художников Казахстана, выбрали три лучших варианта.

"Главная идея работы - стильный современный логотип с чёткими обоснованными геометрическими линиями. Экспертная комиссия изучила все работы с точки зрения эстетического и идейного содержания и визуального восприятия", - сообщили в акимате области.

В результате лучшим назвали логотип, придуманный одним из рекламных агентств Семея. Победитель планирует направить выигрыш от спонсоров на изготовление имиджевой одежды с логотипом для воспитанников детского дома.

Однако жители области в социальных сетях подвергли работу победителя жёсткой критике.

"Ужасный логотип, получше нельзя было выбрать? Почему там, где должна быть буква Б, её там просто не дописали? Такое ощущение, что это логотип на логику", - написал пользователь с ником malinka_182003.

По мнению жителей, на логотипе нечёткая надпись "Абай".

"Нечитаемый логотип. Нет такого, чтобы увидел и сразу прочитал Абай". "Выберите хороший логотип, а не этот наскальный рисунок", - пишут люди.

Также пользователей соцсетей возмутило то, что мнение широкой общественности не учтено при выборе победителей.

"Какие есть? Почему не дают выбрать народу?" "Пусть народ выберет. Так будет справедливо", - гласят комментарии.

Утвердят ли власти области выбранный логотип, пока неизвестно.