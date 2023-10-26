Потенциал Жетысу в сфере туризма огромен – Токаев

Президента Казахстана проинформировали о работе по развитию туризма в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам замакима области Рустама Али, в регионе отмечается рост основных показателей в отрасли туризма. За последние три года количество туристов, посещающих регион, увеличилось вдвое, а объём услуг в этой сфере вырос до 16 миллиардов тенге.

Для придания импульса развитию отрасли реализуется ряд инфраструктурных проектов.

Приняты меры по обеспечению транспортной доступности побережья озера Алаколь. В прошлом году проведена реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта в Ушарале, налажено регулярное воздушное сообщение. В этом году по маршруту "Астана – Достык" запущен поезд "Тальго" и завершена реконструкция дороги "Ушарал – Достык". Ведутся работы по реконструкции дороги "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск", прокладке высоковольтных электрических сетей в курортной зоне Алаколь.

Кроме того, разработан "Генеральный план туристско-рекреационной зоны "Балхаш". За счёт бюджета на побережье протяженностью 16 километров будет проведена инженерно-коммуникационная сеть, на общей площади 860 гектаров будут размещены зоны отдыха по семи направлениям. Предусмотрено привлечение частных инвестиций до 30 миллиардов тенге. Также в следующем году планируется завершить реконструкцию дороги "Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы-Актогай", которая ведёт к озеру.

Продвижение экологического туризма является приоритетом в Жонгар-Алатауском национальном природном парке и национальном природном парке "Алтын-Эмель". В этом году открыт визит-центр Altynemel, а на территории Жонгар-Алатауского национального парка планируется реализовать восемь инвестиционных проектов на общую сумму 1,7 миллиарда тенге.

Предусмотрено строительство лыжно-биатлонного комплекса в Текели и ремонт дороги до водопада Бурхан-Булак.

Глава государства отметил, что необходимо активно заниматься подведением и благоустройством инженерно-коммуникационных сетей к туристско-рекреационным зонам, а также повышать туристический потенциал области.