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Пострадавшим при пожаре бесплатно восстановят документы
В Костанайской области уже сегодня два мобильных ЦОНа принимают граждан, чьи документы были утеряны или уничтожены при пожаре, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на госкорпорацию "Правительство для граждан".
Погорельцы смогут восстановить документы бесплатно по линии недвижимости:
- Выдача дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество;
- Выдача дубликата технического паспорта объектов недвижимости;
- Выдача копий документов регистрационного дела, заверенных регистрирующим органом, включая план (схемы) объектов недвижимости.
Кроме этого, у граждан будет возможность восстановить документы бесплатно по линии регистрации юридических лиц:
Государственная перерегистрация коммерческих юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств;
Выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств.
Как ранее сообщалось, мобильные ЦОНы будут располагаться в Аулиекольском районе и Карасуском районе по адресам:
- с. Аулиеколь, ул. Ш. Жанибек Батыра, 32;
- с. Карасу, ул. Комсомольская, 24.
Сотрудники ЦОН будут принимать пострадавших без очереди и перерывов на обед.
Ранее мы писали, что пенсии жителям пострадавших районов также выдадут в первую очередь.
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